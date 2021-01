Mokhtar Tlili : « Le fameux ESS-CAB ? Rien d’anormal »

Invité sur les plateaux d’Al Hiwar Ettounssi, le controversé Mokhtar Tlili a été interrogé sur son livre qui sortira bientôt et dans lequel il a affirmé qu’il révèle plusieurs affaires de matchs truqués : « La rencontre ESS-CAB ? A l’époque, l’Etoile avait déjà remporté le championnat. Le CA Bizertin devait s’imposer pour ne pas être relégué et tout s’est déroulé correctement. L’Etoile n’a pas levé le pied dans ce match et ne l’a jamais fait, tout comme l’ES Tunis, le Club Africain et le CS Sfaxien ».

GnetNews