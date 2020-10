Monastir : Prolongement du couvre-feu et confinement pour les personnes âgées

Le gouverneur de Monastir a prolongé le couvre-feu dans le gouvernorat pour 15 jours de plus, à compter de ce vendredi 16 octobre au 30 octobre 2020. Un couvre-feu avait été instauré à Monastir le 1er octobre dernier pour une quinzaine de jours.

Conformément aux recommandations de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, et d’organisation des secours, tenue le mercredi 14 octobre 2020, dans le cadre du suivi de la situation épidémiologique dans la région, le gouverneur a, par ailleurs, décidé d’imposer un confinement pour les personnes âgées de plus de 75 ans, et des citoyens âgés entre 65 et 75 ans, atteints d’une maladie chronique.

Le gouverneur a appelé à plus de fermeté en matière d’application du protocole sanitaire dans les hôtels, les cafés, les restaurants et les salons de thé, en se limitant à 50 % de la capacité d’accueil, et en interdisant que plus de deux personnes soient assises à la même table.

Il a été, aussi, décidé de suspendre les marchés hebdomadaires pour une durée de 15 jours, et de maintenir fermés les bain-maures, discothèques et boîtes de nuit.

Gnetnews