Moncef Marzouki se dit prÃªt Ã  soutenir Ennahdha contre Kais Saied

Moncef Marzouki se dit prêt à soutenir Ennahdha contre Kais Saied

L’ancien président de la République, Moncef Marzouki, a déclaré, dans un entretien accordé hier, vendredi 19 novembre 2021, au journal Arabic Post que l’actuel président, Kaïs Saïed, est « mentalement instable » et que la seule option pour sauver le pays est de le destituer et de le juger.

Marzouki a affirmé dans ce sens que la Tunisie est devenue une cible depuis la révolution, et que « la salle des opérations gérée par les Émirats arabes unis, qui a su avorter le printemps arabe partout, soutient aujourd’hui Kaïs Saïed pour compléter la mission et les efforts d’Abu Dhabi et se débarrasser du berceau de la révolution ».

L’ancien président de la République ajouté que la Tunisie est ciblée par les Emirats Arabes Unis, qui seraient derrière le grand soutien au président, en plus de la contre-révolution qui craint l’Islam politique et la démocratie. Il a aussi exprimé ses craintes que les Emirats Arabes Unis se préparent à la phase post- Kaïs Saïed.

Concernant le retrait de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis du soutien matériel à la Tunisie, Marzouki a estimé qu’après deux mois des évènements du 25 juillet, ces pays ont jugé Saied inqualifiable. Ils attendaient qu’il soit comme Al-Sissi, réprimant et affrontant les islamistes, mais ce qui s’est passé est le contraire. »

« Malgré mon désaccord avec Ennahdha, je suis prêt à accepter un gouvernement à 100 % nahdhaoui, à condition qu’il apporte des forces politiques réelles pour jouer son rôle législatif au sein du Parlement, et qu’il cherche à sauver la Tunisie de la situation dans laquelle elle se trouve. «

