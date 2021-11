Mondher Kebaïer : « Gagner et se qualifier »

Le sélectionneur Mondher Kebaïer ne veut pas attendre la dernière journée des qualifications pour obtenir le billet du prochain tour. Interrogé en conférence de presse avant le match contre la Guinée Equatoriale, il a déclaré : « Nous voulons gagner et en finir mathématiquement ce samedi. Nous allons jouer contre un adversaire très technique et coriace sur son terrain. Les absences ? Elles sont importantes, mais nous avons des solutions tactiques fiables et je suis persuadé que les joueurs seront à la hauteur de nos attentes ».

GnetNews