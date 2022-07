Mondher Kebaïer : « Je ne sais pourquoi on m’a écarté de la sélection »

Invité par la chaine égyptienne, Al Hayat, l’ex sélectionneur de l’équipe de Tunisie de football est revenu sur son parcours avec les Aigles de Carthage durant plus de deux années : « Je pense que mon passage était globalement réussi. Lors de la dernière CAN, on s’est battu contre les blessures, le Covid19 en plus de l’arbitrage. J’ai laissé l’équipe dans une situation très favorable, ce qui a nous permis d’hériter du Mali pour la qualification au prochain Mondial. Après plusieurs mois, je ne connais toujours pas les vraies raisons de mon éviction. Pour moi, c’est encore un mystère ».

