Mondher Kebaïer : « La CAN ? Nous visons le titre »

Le sélectionneur Mondher Kebaïer a tenu une conférence de presse, jeudi, pour expliquer ses choix quant à la liste finale des joueurs retenus pour disputer la CAN au Cameroun. Le technicien a souligné que Sassi a été écarté à cause du Covid 19 qui l’obligera à l’isolement pour deux semaines.

Interrogé sur le gardien Hassen, il a répondu : « Il pourrait revenir lors des prochains mois. Tout est possible. Nous avons fait des choix et nous les assumerons. Notre objectif au Cameroun ? Nous visons le titre et nous ferons tout pour honorer notre drapeau ».

GnetNews