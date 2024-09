Mondher Zenaidi appelle à l’unité pour « sauver la république »

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Mondher Zenaidi, candidat à l’élection présidentielle en Tunisie, a exprimé sa profonde déception après le rejet de sa candidature. Ce rejet, qu’il qualifie d’injuste, constitue selon lui un obstacle majeur à l’expression démocratique et un coup dur pour la transparence du processus électoral.

Zenaidi a critiqué ce qu’il appelle « la manœuvre délibérée d’exclusion » orchestrée par les autorités, soulignant que ce geste ne fait que renforcer le sentiment de méfiance et de frustration parmi les citoyens. Il a affirmé que ce rejet s’inscrit dans une série de tentatives visant à museler les voix dissidentes et à fausser les conditions d’une compétition équitable.

L’ancien candidat appelle ainsi à une mobilisation collective pour défendre les principes de liberté et d’équité dans le processus électoral. Il exhorte les Tunisiens à se rassembler pour veiller à la transparence et à l’intégrité des élections, tout en promettant de continuer son combat pour la justice et la vérité.

En conclusion, Zenaidi affirme que ce rejet ne sera pas le dernier obstacle à franchir et que la lutte pour la démocratie et la transparence se poursuivra, avec le soutien des citoyens et des organisations de la société civile.