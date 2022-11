Mondial 2022 – Groupe G : Le Cameroun n’y arrive plus !

Le match d’ouverture du groupe G a opposé ce jeudi la Suisse au Cameroun. Les « Lions Indomptables » n’ont plus que leur appellation en Coupe du monde. Cette fois, ils ont encaissé la défaite suite à un but de Breel Emolo (d’origine camerounaise) et ils alignent une huitième défaite consécutive au Mondial depuis 2014.

Les Camerounais devront aller chercher la victoire lors du prochain match contre la Serbie qui affrontera le Brésil ce soir.

GnetNews