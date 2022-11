Mondial 2022 : L’Equateur domine le Qatar

Le coup d’envoi du Mondial 2022 a été donné ce dimanche. Le match d’ouverture à eu lieu au stade Al Bayt à Doha en présence de plusieurs chefs d’Etats ainsi que le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Après une cérémonie d’ouverture très émouvante, place au football. Le Qatar qui disputé le premier match de son histoire en Coupe du monde affrontait l’Equateur, qui en est à sa quatrième participation.

Les Sud-américains ont dominé la quasi totalité de la rencontre et n’ont pas forcé. En 35 minutes ils ont marqué un but (annulé pour hors jeu) et deux autres par leur attaquant Valencia (sp) et une tête croisée.

Les joueurs du Qatar ont manqué le rendez-vous et devront se racheter lors de la prochaine journée face au Sénégal qui jouera lundi contre les Pays-Bas.

GnetNews