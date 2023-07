Mondial 2026 : La CAF reporte la cérémonie du tirage au sort

La Confédération Africain de Football a annoncé aujourd’hui le report du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette cérémonie devrait avoir lieu demain, mardi, à Cotonou au Bénin.

La CAF a indiqué aujourd’hui que le tirage au sort aura lieu le mercredi 13 juillet et à Bidjan et non plus à Cotonou.

La cérémonie débutera à 16h00.

Voici la composition des chapeaux en prévision du tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :

Pot 1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire.

Pot 2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap-Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon, Guinée Equatoriale.

Pot 3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée Bissau, Namibie, Angola.

Pot 4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi, Libye.

Pot 5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana, Liberia.

Pot 6 : Lesotho, Soudan du Sud, Ile Maurice, Tchad, Sao-Tomé, Djibouti, Seychelles, Erythrée, Somalie.