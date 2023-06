Mondial 2026-Zone Afrique : Voici la composition des champeaux

A la suite du classement FIFA édité aujourd’hui, voici la composition des chapeaux en prévision du tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 :

Pot 1 : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire.

Pot 2 : Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap-Vert, RD Congo, Guinée, Zambie, Gabon, Guinée Equatoriale.

Pot 3 : Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée Bissau, Namibie, Angola.

Pot 4 : Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi, Libye.

Pot 5 : Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana, Liberia.

Pot 6 : Lesotho, Soudan du Sud, Ile Maurice, Tchad, Sao-Tomé, Djibouti, Seychelles, Erythrée, Somalie.

Le tirage au sort des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 aura lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin.

Le premier de chaque groupe se qualifiera directement à la phase finale du Mondial 2026, alors que les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage à l’issue duquel le vainqueur prendra part au tournoi de barrage de la FIFA.

La Confédération Africaine de Football a également communiqué le calendrier des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 :

1ère et 2ème journées : 13-21 novembre 2023

3ème et 4ème journées : 03-11 juin 2024

5ème et 6ème journées : 17-25 mars 2025

7ème et 8ème journées : 01-9 septembre 2025

9ème et 10ème journées : 06-14 octobre 2025

Tournoi de barrage CAF : 10-18 novembre 2025

Tournoi de barrage FIFA : Mars 2026