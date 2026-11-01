Mondial 2030 : L’AFC enterre les qualifications au profit d’une Ligue des nations

01-11-2026

La Confédération asiatique de football (AFC) prépare une réforme historique pour 2030 en remplaçant les éliminatoires classiques de la Coupe du Monde par une nouvelle Ligue des nations.

Ce projet divise les sélections en trois divisions et instaure un rythme intense de douze matchs par cycle pour les équipes du niveau élite.

En plus de décerner un titre continental via des phases finales, cette compétition unifiée intègre un système de promotion, de relégation et des critères précis d’accès direct ou en barrages pour le Mondial.

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