Mougou : « Le championnat ne s’arrêterait pas durant la CAN »

Le membre fédéral et porte parole de la FTF, Amine Mougou, a précisé, lors d’une déclaration accordée à IFM, qu’il est possible que le championnat ne s’arrête pas durant la CAN 2022. Il a ajouté qu’une trève devrait, en revanche, avoir lieu durant la coupe arabe des nations, prévue au Qatar en novembre.