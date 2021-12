Mouinc Chaâbeni : « Tunisie-Egypte ? Ce sera passionnant »

Le coach tunisien d’Al Masry a été interrogé par ON Sports TV au sujet de la demie-finale de la Coupe arabe des nations qui opposera la Tunisie à l’Egypte ce mercredi à Doha. L’ex coach Sang er or a déclaré : « Il s’agit de deux équipes qui sont dans une excellente période. Elles développent un football plaisant et c’est quesiment impossible de désigner un favori. Je pense que ce sera un derby intense et passionnant ».

GnetNews