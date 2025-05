Mourad Zeghidi de nouveau devant le juge le 15 mai : Ses avocats dénoncent une détention prolongée malgré l’expiration de sa peine

Le journaliste Mourad Zeghidi, actuellement en détention, comparaîtra une nouvelle fois le 15 mai devant le juge d’instruction, dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent instruite au titre de la loi antiterroriste. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, son collectif de défense.

Ses avocats, Me Fathi El Mouldi et Me Ghazi Mrabet, ont dénoncé le maintien en détention de leur client malgré l’expiration, depuis le 7 janvier dernier, de la peine de huit mois prononcée contre lui en appel. Ils assurent que les expertises menées dans le cadre du dossier ont invalidé les soupçons retenus contre le journaliste.

« Nous espérons une libération prochaine de Mourad Zeghidi », a déclaré Me El Mouldi, exprimant sa confiance dans l’indépendance de la justice.

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a de son côté réitéré le soutien du syndicat au journaliste incarcéré. Il estime que Zeghidi est visé par cette procédure en raison de ses prises de position en faveur de la liberté d’expression.

L’affaire suscite une vive inquiétude dans les milieux de la presse et des droits humains, qui dénoncent un usage abusif de la législation antiterroriste à l’encontre des voix critiques.

