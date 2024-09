Mourakiboun réagit aux accusations de financements étrangers et défend son droit à observer la présidentielle

Suite aux accusations de financements étrangers suspects et au refus de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) d’accorder 1 220 accréditations pour l’observation de la prochaine élection présidentielle, le réseau Mourakiboun a publié une déclaration officielle ce jeudi 12 septembre 2024, pour clarifier la situation.

L’organisation a fermement rejeté les allégations mettant en cause la transparence de ses finances et affirmant qu’elle aurait reçu des fonds provenant de pays sans relations diplomatiques avec la Tunisie. Depuis sa création en 2011, Mourakiboun affirme avoir toujours respecté les lois tunisiennes et agi en toute transparence, collaborant avec les structures officielles de l’État.

Le réseau a également tenu à rappeler son engagement constant en faveur de la démocratie en Tunisie, précisant que:

– Sa mission principale est de garantir des élections libres, transparentes et équitables. *Mourakiboun* a toujours mené ses observations avec impartialité, sans jamais prendre parti pour une quelconque faction politique.

– Présente sur l’ensemble du territoire national depuis 2011, *Mourakiboun* a formé et déployé des milliers d’observateurs bénévoles, couvrant toutes les élections, renforçant ainsi sa crédibilité et son rôle crucial dans la transparence électorale.

– Le réseau a gagné la confiance des citoyens tunisiens grâce à la rigueur et la précision de ses rapports et analyses, basés sur des méthodologies scientifiques fiables.

Touchée par les récentes accusations, l’organisation a réaffirmé son droit légitime, ainsi que celui de tous les Tunisiens, d’observer l’élection présidentielle du 6 octobre 2024. Elle a également annoncé qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour défendre ce droit.

