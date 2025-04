Nabeul : Arrestation d’un ressortissant subsaharien pour vol à main armée et séjour illégal

La direction générale de la Sûreté nationale a annoncé l’arrestation d’un ressortissant d’Afrique subsaharienne à Nabeul, suspecté d’avoir commis un vol à main armée dans une pâtisserie du centre-ville.

L’homme, entré illégalement sur le territoire tunisien, a été filmé en train de pénétrer dans le commerce et de menacer la vendeuse avec une arme blanche avant de s’emparer de son téléphone portable et d’une somme d’argent. La vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, a déclenché une réaction rapide des services de sécurité.

Une équipe conjointe a été rapidement mobilisée. Grâce aux images de vidéosurveillance et à une série d’enquêtes de terrain, le suspect a pu être identifié et interpellé en un temps record. Le téléphone et l’argent volés ont été restitués.

Le suspect a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour vol, tentative d’agression à l’arme blanche, port illégal d’arme blanche et entrée clandestine en Tunisie.

