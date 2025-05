Nabeul : Saisie de 450 000 dinars de bananes vendues hors circuit lÃ©gal

Nabeul : Saisie de 450 000 dinars de bananes vendues hors circuit légal

Dans le cadre de la lutte contre l’économie parallèle et les pratiques spéculatives, les unités de la direction générale de la sûreté nationale, via la sous-direction des recherches économiques et financières de la police judiciaire, ont mené une opération de contrôle à Nabeul ayant permis la saisie de près de 3600 caisses de bananes importées, d’une valeur estimée à 450 000 dinars.

Selon les informations recueillies, un responsable d’une entreprise de vente en gros de fruits est soupçonné d’avoir écoulé ces quantités sans respecter les circuits de distribution légaux. Deux commerçants identifiés comme ses principaux clients ont été localisés. L’opération s’est déroulée en coordination avec les équipes du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cette intervention s’inscrit dans un effort plus large de régulation du marché et de lutte contre la spéculation illicite sur les produits de grande consommation.

Gnetnews