Nabil Ammar dirige la délégation tunisienne lors de la 161ème session ordinaire du conseil de la Ligue des États Arabes

Sous la directive du Président de la République Kaïs Saïed, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, prendra la tête de la délégation tunisienne lors de la 161ème Session Ordinaire du Conseil de la Ligue des États Arabes au niveau ministériel. Cette session aura lieu au Caire ce mercredi 06 mars 2024.

L’ordre du jour de cette session mettra en lumière la situation préoccupante dans les territoires palestiniens occupés. Les Ministres arabes des Affaires Étrangères se concentreront sur la coordination des efforts arabes visant à mettre un terme à l’agression sioniste brutale contre la Bande de Gaza et l’ensemble de la Palestine. En plus de cela, d’importantes questions régionales et internationales seront abordées, ainsi que les relations arabes avec les blocs régionaux et internationaux.

En marge de la session, le Ministre Nabil Ammar prévoit de tenir une série de réunions bilatérales. Ces rencontres incluront des discussions avec le Secrétaire Général de la Ligue des États Arabes ainsi que plusieurs Ministres arabes des Affaires Étrangères. Ces rencontres bilatérales offriront l’opportunité de renforcer la coopération et la coordination entre la Tunisie et les membres de la Ligue des États Arabes.

Gnetnews