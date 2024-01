Nabil Ammar donne le coup d’envoi de l’annÃ©e de formation Ã  l’acadÃ©mie diplomatique internationale de Tunis

Nabil Ammar donne le coup d’envoi de l’année de formation à l’académie diplomatique internationale de Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a présidé, ce jeudi 25 janvier 2024, la cérémonie d’ouverture de l’année de formation à l’académie diplomatique internationale de Tunis, en présence des chefs de missions diplomatiques, des délégués des organisations internationales et régionales, des doyens de nombre de facultés, des directeurs des écoles nationales, de la nouvelle promotion des secrétaires des affaires étrangères, et autres.

Ammar, cité dans un communiqué de son ministère, a appelé les pays frères et amis, à travers leurs ambassadeurs présents à cette occasion, à contribuer au démarrage des activités de cette institution scientifique pionnière, et à en garantir le rayonnement, afin qu’elle soit un pont de liaison et d’échange entre diplomates, académiciens, universités, et instances académiques, économiques et culturelles, entre la Tunisie et l’ensemble des pays, de manière à promouvoir l’entente et le rapprochement.

L’académie diplomatique internationale a conclu avec de nombreux de ses homologues, des conventions et mémorandums d’entente, dans des domaines académiques et diplomatiques, en prime la formation des diplomates issus des pays frères et amis, particulièrement des pays du continent africain et des pays arabes.

De nombreux pays européens, américains et asiatiques ont exprimé leurs dispositions à conclure des conventions avec l’académie, dans le cadre de l’échange des expériences, des professeurs, des conférenciers et des élèves diplomates.

Gnetnews