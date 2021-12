Nabil Maâloul : « Cheti ? Je ne négocie pas avec les joueurs de l’Espérance »

L’ex coach de l’Espérance Sportive de Tunis, fraichement vainqueur de la Coupe avec le SC Koweït a indiqué sur les ondes d’IFM qu’il a beaucoup apprécié le rendement de l’Algérien des Sang et or, Elyes Cheti. Pour Nabil Maâloul, cette compétition a donné une autre dimension au joueur, mais il a précisé : « C’est un très bon élément. Il est talentueux et appliqué. Mais, mon amour pour l’Espérance ne me permet pas de négocier avec un de ses joueurs. Je ne peux faire ça qu’avec la perimission du club ».

