Nabil Maâloul : « Il n’y a pas de fin de cycle pour les grands clubs »

L’Espérance Sportive de Tunis a officiellement présenté son nouveau coach Nabil Maâloul lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi. Le technicien a fait le tour de presque tous les aspects, techniques, tactiques et même économiques. A retenir : « Si un joueur espérantiste ne part pas pour le Real ou le Barça, il ferait mieux de rester au paec B ».

Nabil Maâloul a déclaré : « Je reviens à mon équipe de coeur. J’ai mis tous les points au clair avec le président de l’Espérance et nous sommes d’accord pour la ligne de conduite sur tous les plans. L’effectif actuel ? Toutes les équipes peuvent être améliorées. Je n’ai pas de problèmes avec les ratages ou le manque de réussite. Je sais que quand les qualités sont là, les buts finiront par arriver ».

Le coach Sang et or a ensuite continué : « Lors des dix dernières saisons, nous avons perdu un peu de terrain par rapport au Maroc et à l’Egypte. Ca se comprend. Les budgets ne sont pas les mêmes. Pour le mercato, nous allons proposer le recrutement de quatre ou cinq joueurs dans des postes importants. La situation de l’équipe ? Elle est difficile, mais pas plus qu’en 2011 et pourtant, on sait tous comment nous avons fini la saison à l’époque. Après la défaite contre l’ESS nous avons battu le CA Bizertin et nous avons eu la chance de travailler pendant deux mois pour corriger nos lacunes pour ensuite gagner un triplé historique ».

Les objectifs ? Pour Maâloul, l’Espérance est une équipe qui doit dominer ses adversaires en Tunisie. Il précise : « En Afrique, il y a des adversaires d’un autre calibre et c’est là que nous devons faire des ajustements. Mais il est clair que même sur le plan continental, on doit jouer pour gagner tous les titres. Les étrangers doivent avoir un impact déterminant pour aller chercher la C1. Il suffit de voir la concurrence… ».

Et l’avenir immédiat ? : « Dans les grands clubs, on ne doit pas parler de fin de cycle. Cela ne doit pas exister quand on dispose des meilleurs moyens localement et même sur le plan africain. On doit gagner des titres et alimenter l’équipe par de nouveaux talents tous les trois ou quatre ans. Le problème c’est qu’on n’est pas très patients avec les jeunes. Si je n’avais pas la conviction que nous serons capables de jouer les premiers rôles à partir de la prochaine saison, je ne serais pas là ».

Maâloul entamera sa nouvelle expérience avec le Derby de Tunis face au Club Africain. Ses idée sont claires : « On jouera pour imposer notre football et gagner. C’est un match à chances égales, mais c’est à nous de faire le job. Les joueurs seront prêts et la confiance sera là ».

