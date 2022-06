Nabil Maâloul : « L’Espérance, c’est être premier ou rien »

Le nouveau coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Nabil Maâloul a été interrogé par MFM pour comprendre les raisons pour lesquelles il a accepté de revenir au parc B. Le technicien a déclaré : « Quand l’EST appelle, on ne peut pas dire non. Mon dernier passage était globalement réussi. Jaïdi ? Il a réalisé un grand travail et je lui souhaite de faire une très grande carrière. Mes objectifs ? L’EST est un club qui vit pour atteindre des grands objectifs et donc la coupe d’Afrique. Il y a beaucoup de travail à faire. La concurrence est très dure. Les Marocains, les Algériens et les Sudafricains reviennent. Les Egyptiens sont toujours là. Mais je pense que nous avons le potentiel pour revenir en course. Soyons d’abord au top niveau sur le plan local. Pour notre public, il faut être premiers ou rien. Le reste du parcours ? J’ai accepté de prendre le train en marche à trois journées de la fin et je pense qu’on verra un tout autre visage de l’équipe dans les prochains matchs. L’effectif actuel ? Gagnons d’abord le championnat. Après, il est clair que nous aurons besoin de quatre ou cinq joueurs pour retrouver notre vrai niveau pour la prochaine saison ».

GnetNews