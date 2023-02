Nader Ghandri : « J’ai voulu faire profiter le Club Africain »

Le défenseur central du Club Africain reviendra au parc A après l’échec de son transfert à Ajman. Nader Ghandri a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram en soulignant : « Je suis parti à Paris après un accord verbal avec mes dirigeants. Je devais partir, mais tout en faisant faisant profiter le CA du montant du transfert. Mais, mes dirigeants ont exprimé leur souhait de me garder. Je reviens donc pour continuer mon aventure et terminer la saison tout en espérant aller le plus loin possible et jouer pour gagner le championnat ».

