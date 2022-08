Najla Bouden effectue une visite d’inspection Ã  l’aÃ©roport Tunis-Carthage

Najla Bouden effectue une visite d’inspection à l’aéroport Tunis-Carthage

Najla Bouden, la cheffe du gouvernement, a organisé ce vendredi une visite d’inspection à l’aéroport de Tunis-Carthage afin de vérifier les conditions de travail.

Cette dernière était accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Othmane Jerandi, du ministre du Transport, Rabii Majidi et de la directrice générale de la douane, Najet Jaoudi. L’occasion pour Bouden de faire un point sur l’avancement des travaux de rénovation du salon VIP et le niveau de préparation des différents services afin d’améliorer l’accueil des touristes, des tunisiens résidents à l’étranger et des participants à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), qui aura lieu dans quelques jours.

La locataire de la Kasbah a également salué le travail accompli par les différents unités sécuritaires douanières et administratives de l’aéroport.

Gnetnews