Naufrage d’un bateau de migrants prÃ¨s de Lampedusa : un mort et vingt personnes portÃ©es disparues

Naufrage d’un bateau de migrants près de Lampedusa : un mort et vingt personnes portées disparues

Le lundi 24 avril 2023, les autorités italiennes ont annoncé qu’un bateau transportant des migrants irréguliers venant de la ville côtière de Sfax avait chaviré au large de Lampedusa en Italie, durant la soirée du samedi 22 avril.

Selon l’agence italienne ANSA, 34 migrants ont été secourus et un corps a été récupéré, tandis que vingt autres personnes sont toujours portées disparues. Les nationalités des rescapés (26 hommes, huit femmes et six enfants) n’ont pas été communiquées par ANSA.

Par ailleurs, depuis samedi, les côtes de l’île italienne de Lampedusa ont été envahies par 21 embarcations transportant 819 migrants clandestins à bord, a ajouté l’agence.

Gnetnews