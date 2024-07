Noureddine Bhiri hospitalisé en réanimation après 17 jours de grève de la faim

Saïda Akremi, avocate et épouse de l’ancien ministre Noureddine Bhiri, a annoncé sur les réseaux sociaux que le dirigeant nahdhaoui a été admis en réanimation à l’hôpital de la Rabta, ce lundi 15 juillet 2024.

Noureddine Bhiri avait entamé une grève de la faim le 28 juin 2024, pour protester contre l’inaction du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis concernant des plaintes pour torture et mauvais traitement déposées depuis plus d’un an contre des policiers et d’autres individus.

Accusé d’attentat visant à changer la structure de l’État et d’incitation à la violence, Bhiri a été arrêté le 13 février 2023 après une descente policière à son domicile. Son état de santé s’est gravement détérioré en raison de sa grève de la faim, nécessitant son admission d’urgence à l’hôpital.

Le Front de salut a exprimé son inquiétude face à cette situation et a dénoncé les arrestations arbitraires et les procès politiques injustes visant les opposants au régime. Il a souligné la gravité de la situation, où un prisonnier politique est contraint de mettre sa vie en danger pour réclamer un procès équitable. Le Front a également appelé à mettre fin à la campagne d’intimidation contre les opposants à l’approche des élections.

Gnetnews