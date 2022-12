Noureddine Taboubi exprime ses doutes sur la rÃ©forme du systÃ¨me de compensation

Noureddine Taboubi exprime ses doutes sur la réforme du système de compensation

Intervenant lors de la 36e édition des Journées de l’Entreprise organisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), à Sousse, le secrétaire générale de l’UGTT, Noureddine Taboubi s’est exprimé sur ses doutes concernant la question de la réforme du système de compensation.

Dans ce sens, le chef de file de l’UGTT a affirmé que « dans les coulisses on entend dire que le montant accordé aux subventions, une fois levées, sera de 118 dinars par an ».

« Ils parlent de ciblage de la compensation. Mais cela ne se fera pas par un simple écrit. Quand on parle d’orienter la compensation on veut bien mais en réalité qui sont ces gens qui en ont besoin? Et quelle sera la somme qui leur sera allouée? Dans les coulisses on parle de 118 dinars. Et vous savez que la politique de communication est une stratégie…Ils vont commencer par une secousse psychologique avec les prix, puis les pénuries pour que les gens réclament les produits à n’importe quel prix et on crie à la spéculation en lançant des accusations vides comme on leur a conseillé au Club de Paris », a-t-il lancé.

Taboubi a également déploré, le manque de transparence sur le contenu du document comportant les réformes soumises au FMI, notant que le centrale syndicale n’a eu de cesse de le réclamer en vain.

