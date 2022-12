Noureddine Taboubi: « Les adhérents de l’UGTT ont le libre choix de voter ou de boycotter »

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a démenti l’information selon laquelle, la centrale syndicale autant appelé à ses adhérents à boycotter les élections législatives du 17 décembre prochain.

Ainsi, dans une déclaration à la radio Mosaïque FM, Taboubi, a affirmé que « le comité administratif de l’Union des travailleurs qui se tient depuis le Référendum a donné la liberté du vote individuel des adhérents ».

En marge de la tenue du bureau exécutif de l’Union régionale de l’UGGT de Sfax, le chef de file du syndicat des travailleurs a appelé au calme et à la sagesse et à la résolution des problème à travers le dialogue. « Mais quand le vis-à-vis est incapable d’être à l’écoute, cela crée des tensions. Avancer nécessite la confiance et aujourd’hui la confiance est remise en cause », a-t-il ajouté en substance.

Gnetnews