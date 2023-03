Noureddine Taboubi salue les militants politiques et des droits de l’homme incarcérés

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a tenu un discours samedi 4 mars 2023 sur la place symbolique Mohamed Ali, à partir de laquelle la centrale syndicale a organisé une marche de protestation contre le régime.

Il a salué les militants politiques et des droits de l’homme incarcérés et a exprimé sa déception quant au discours du président de la République qui, selon lui, ne visait qu’à envoyer des messages codés plutôt que de rassurer et d’unir le peuple.

Il a affirmé que l’UGTT ne cherche pas l’appui de l’étranger et est attachée à la souveraineté nationale. Il a également souligné que l’UGTT est une force pacifique et ne tolère pas la violence, prônant le dialogue et l’ouverture à toutes les composantes de la société civile pour sortir le pays du marasme.

Noureddine Taboubi a mis en question les propositions de réforme soumises par le gouvernement au FMI et a insisté sur le fait que l’UGTT veut une réforme qui ne paupérise pas le peuple.

