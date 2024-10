Octobre RoseÂ : 3S Group organise une journÃ©e de sensibilisation au cancer du sein

Octobre Rose : 3S Group organise une journée de sensibilisation au cancer du sein

Ce mercredi 30 octobre 2024, l’entreprise 3S Group a tenu la troisième édition de sa Journée de sensibilisation au cancer du sein, marquant son engagement envers la santé publique dans le cadre de l’Octobre Rose. Cet événement a réuni des experts, des survivantes du cancer et des employés pour échanger sur l’importance du dépistage et de la prévention.

La journée a débuté par une intervention de Leïla Ben Attia, professeure en gynécologie obstétrique, qui a exposé les particularités du cancer du sein et les outils de dépistage, insistant sur l’importance de la sensibilisation. « La sensibilisation est la première marche du développement de la culture sur le cancer du sein. Sans cela, nous trouverons encore des femmes qui se découvrent malades à des stades avancés », a-t-elle souligné.

Parmi les techniques d’autodétection abordées, le rôle de l’autopalpation a été mis en avant. Il s’agit d’un geste préventif simple qui, en permettant de repérer d’éventuelles anomalies, peut sauver des vies. La professeure a encouragé toutes les femmes à apprendre cette technique, souvent ignorée, qui représente un premier pas dans le processus de dépistage personnel.

Au-delà des enjeux individuels, Leïla Ben Attia a dressé un tableau des défis auxquels la Tunisie est confrontée en matière de dépistage, rappelant que la Stratégie nationale de lutte contre le cancer 2010-2014 est en suspens et que les campagnes de dépistage public sont quasi inexistantes. Elle a ainsi appelé à la généralisation du dépistage organisé pour les femmes, avec un ciblage par tranche d’âge, à l’image du système français où un programme de dépistage organisé a été instauré dès 2004 pour assurer un accès équitable aux soins et une réduction de la mortalité.

Des témoignages poignants pour sensibiliser à la réalité du cancer

Quatre femmes, toutes touchées par le cancer du sein, ont partagé leur expérience personnelle devant l’audience. Parmi elles, Selima Melaouah, employée de 3S Group, a évoqué avec courage son combat contre la maladie. Elle était accompagnée de Nesrine Ben Khedija, Tatiana Marchand Dellech et Sarra Ennouni-Kria, toutes membres de « l’Association Nourane pour la prévention du cancer » et désignées comme « Les Guerrières » pour leur résilience. Leur témoignage a illustré la force et l’espoir nécessaires pour surmonter la maladie, tout en soulignant le besoin d’une sensibilisation accrue.

Hamdi Hadda, acteur tunisien actuellement en traitement pour un cancer, était également présent pour exprimer son soutien et rappeler que le cancer du sein affecte aussi les hommes, qu’ils soient proches, amis ou frères des malades.

Tatiana Marchand Dellech : le rôle des entreprises dans la sensibilisation et le bien-être au travail

Tatiana Marchand Dellech, installée en Tunisie depuis 20 ans et guérie d’un cancer du sein, a souligné l’importance de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans la lutte contre le cancer. « L’entreprise a un rôle important et prépondérant dans la formation et la sensibilisation, que ce soit pour le cancer ou toute autre forme de maladie », a-t-elle affirmé, expliquant que les événements de sensibilisation permettent aux employés de mieux comprendre les risques pour la santé, notamment ceux liés au stress et à la santé mentale.

Elle a également évoqué les obstacles culturels et financiers qui freinent le dépistage du cancer du sein en Tunisie : des idées fausses sur la dangerosité des mammographies, le déni face à la maladie et le poids financier des examens de contrôle. Selon Tatiana, ces freins soulignent l’importance de sensibiliser le public et de rendre accessibles les méthodes de prévention comme l’autopalpation.

A cet égard, les employés ont été invités à participer à une séance de dépistage par palpation, réalisée en collaboration avec des médecins de la clinique Carthagène de Tunis. Cette initiative, pensée pour encourager la détection précoce, a permis aux participants d’apprendre les gestes essentiels de l’autopalpation sous la supervision de professionnels de santé. Ces examens ont offert aux employés une première approche pratique pour détecter d’éventuels signes de la maladie, illustrant ainsi l’engagement de 3S Group pour la santé et le bien-être de ses collaborateurs.

La responsabilité des entreprises dans la sensibilisation à la santé publique

En organisant cet événement, 3S Group démontre l’impact positif de la RSE dans la sensibilisation à des enjeux de santé publique comme le cancer du sein. Dans le cadre d’Octobre Rose, cette initiative est un rappel de la responsabilité des entreprises dans la création d’un environnement propice à la sensibilisation et au bien-être des employés. En engageant leurs équipes autour de ces sujets, les entreprises contribuent à la lutte contre le cancer, à l’amélioration de la santé de leurs collaborateurs et à la création d’une culture de prévention.

En fin de session, les participants ont quitté la salle avec une vision renouvelée de la prévention du cancer du sein, conscientisés des gestes simples qui peuvent sauver des vies et de l’importance de se soutenir mutuellement dans la lutte contre cette maladie.

Wissal Ayadi