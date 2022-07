Tunisie : 20 opérations de greffe réussies pendant le mois de juin

Des équipes médicales tunisiennes ont réussi pendant le mois de juin à effectuer 3 opérations de greffe de foie, 7 opérations de greffe de reins, 2 opérations de greffe de cœur et 8 autres greffes de rétine dans l’ensemble des établissements hospitaliers publics et militaires, a annoncé le ministère de la Santé via un communiqué.