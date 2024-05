OpÃ©ration de dÃ©molition Ã  Bizerte : Les autoritÃ©s renforcent la lutte contre les installations illÃ©gales sur les plages

Opération de démolition à Bizerte : Les autorités renforcent la lutte contre les installations illégales sur les plages

Les autorités de contrôle dans le gouvernorat de Bizerte ont mis en œuvre sept ordres de démolition et de suppression de plusieurs étals et kiosques anarchiques, érigés sans autorisation légale par leurs propriétaires, dans les zones de Sidi Ali Mekki et de la plage du port à Ghar El Melh.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne régionale visant à lutter contre les infractions à la loi et aux biens publics et privés, selon une source locale citée par l’agence TAP.

Gnetnews