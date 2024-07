Opération de sécurité à Carthage : Arrestation d’un individu recherché pour plusieurs affaires criminelles

Dans le cadre d’une campagne de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et de recherche des criminels faisant l’objet de mandats d’arrêt, les unités de sécurité de la région de Carthage ont réussi à appréhender un individu recherché faisant l’objet de six mandats d’arrêt, et condamné à plus de huit ans de prison.

Cette arrestation a été effectuée par les unités de la Brigade Judiciaire de Carthage, dans le cadre d’une opération de sécurité visant à démanteler les réseaux criminels impliqués dans divers délits tels que le vol, la violence et la maltraitance envers les parents.

L’individu en question a été placé en détention après consultation du représentant du ministère public, et les investigations sont en cours.

Gnetnews