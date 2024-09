Ouverture des inscriptions aux foyers et cantines scolaires pour l’annÃ©e 2024-2025

Ouverture des inscriptions aux foyers et cantines scolaires pour l’année 2024-2025

Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture des inscriptions pour les foyers, les cantines scolaires et l’octroi des bourses scolaires pour l’année académique 2024-2025. Les demandes peuvent être effectuées via la plateforme électronique http://parent.education.tn, selon un communiqué du ministère.

Le paiement se fera exclusivement en ligne après validation des dossiers par les comités régionaux. Les élèves issus de familles à faibles revenus bénéficieront automatiquement d’une bourse complète, en coordination avec les services du ministère des Affaires sociales, sans nécessiter de documents supplémentaires.

Les élèves en situation de handicap recevront également une bourse complète, sur présentation d’une copie de la carte d’invalidité. De plus, les enfants des familles des martyrs et des blessés de la révolution auront la priorité pour accéder aux services d’hébergement et de pension.

