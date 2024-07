Ouverture du Forum économique tuniso-brésilien à São Paulo par Nabil Ammar

Le 11 juillet 2024 à São Paulo, M. Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a présidé l’ouverture du Forum économique tuniso-brésilien. Il était accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens dirigée par M. Samir Majoul, Président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ainsi que d’une délégation d’hommes d’affaires brésiliens.

Lors de son discours, M. le Ministre a souligné que cet événement témoigne de l’intérêt des acteurs économiques tunisiens et brésiliens pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’agroalimentaire, les engrais et le tourisme. Il a également mentionné que l’objectif de ce forum, organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce Arabe-Brésilienne, est de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays et d’établir un partenariat économique durable et mutuellement bénéfique.

M. Ammar a rappelé que la Tunisie a déjà entamé sa démarche vers le marché brésilien avec l’ouverture d’un bureau commercial et consulaire à São Paulo, affilié à l’ambassade de Tunisie, marquant la première représentation commerciale tunisienne en Amérique du Sud. Ce bureau vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à soutenir les entreprises tunisiennes exportatrices vers le marché brésilien.

Il a également salué la participation tunisienne à l’édition 2024 du salon São Paulo pour les boissons et les industries agroalimentaires, la plus grande manifestation de ce type en Amérique du Sud, où les produits tunisiens ont démontré leur capacité à se positionner favorablement sur le marché brésilien.

M. le Ministre a encouragé les hommes d’affaires des deux pays à profiter de ce forum pour établir des partenariats solides, tout en soulignant l’engagement du gouvernement tunisien à encourager et faciliter les échanges commerciaux et à créer un climat propice à l’investissement grâce à des cadres législatifs stimulants. Il a insisté sur la nécessité de relever les défis de la sécurité, de la paix et du développement par la coopération et l’ouverture, en diversifiant les partenariats, notamment avec des pays émergents comme le Brésil.

M. Ammar a également rappelé que la Tunisie est un pays de paix, coopérant avec tous les pays amis sur la base du respect mutuel et des intérêts communs. Il a évoqué l’importance pour la Tunisie de s’ouvrir aux regroupements économiques émergents tels que le BRICS, soulignant les relations respectueuses entre la Tunisie et les membres de ce groupe, y compris le Brésil, la plus grande puissance économique d’Amérique latine.

Dans ce même esprit, le Ministre a souligné l’importance de renforcer la coopération Sud-Sud face aux transformations économiques, politiques et sociales mondiales, en travaillant ensemble pour un monde plus sûr et plus juste.

M. Ammar a aussi exprimé l’engagement de la Tunisie à une coordination étroite et constructive avec le Brésil sur les questions internationales, en préparation de la COP30 et dans le cadre de ses priorités en tant que président du G20.

À l’occasion de ce forum, M. le Ministre a supervisé la signature de plusieurs accords, dont celui visant à réactiver le Conseil d’Affaires Tuniso-Brésilien entre l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce Arabe-Brésilienne. Il a également assisté à l’installation de M. Moez Idriss, nouveau président du Conseil d’Affaires Tuniso-Brésilien (côté tunisien), et de M. Rubens Hannun, président du Conseil du côté brésilien et consul honoraire de Tunisie à São Paulo.

En outre, un accord a été signé entre le directeur général de la Pharmacie Centrale et l’Association Brésilienne des Industries de Matières Premières Pharmaceutiques pour établir une coopération dans les domaines des vaccins, des sérums, et de la recherche scientifique sur les maladies émergentes.

Ce forum a aussi été marqué par des réunions bilatérales entre les hommes d’affaires tunisiens et brésiliens, et par la participation du directeur général du groupe chimique tunisien et de l’Inspecteur Général de la Douane Tunisienne, qui ont discuté des futures coopérations et visité le port de Santos à São Paulo pour examiner les systèmes logistiques.

Enfin, M. le Ministre a rencontré plusieurs représentants des médias nationaux et locaux brésiliens pour discuter de cette visite et des perspectives de coopération entre les deux pays.

Gnetnews