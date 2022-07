AlgÃ©rie : Abdelmajid Tebboune a rÃ©ussi le pari de rÃ©unir les frÃ¨res ennemis palestiniens Ã  Alger

Algérie : Abdelmajid Tebboune a réussi le pari de réunir les frères ennemis palestiniens à Alger

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a joué les bons offices, pour une rencontre entre le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Alger.

Ces retrouvailles qualifiées « d’historiques » entre les leaders des deux factions palestiniennes rivales, se sont déroulées en marge des festivités du 60ème anniversaire de l’indépendance algérienne, célébrées hier, mardi 05 juillet 2022, auxquels les deux leaders palestiniens, Abou Mazen et Abou el-Abed ont pris part.

Cette rencontre immortalisée par une photo publiée sur la page officielle facebook de la présidence algérienne, a vu la présence du porte-parole du Hamas, Sami Abou Zohri.

Le mouvement de résistance Fatah et l’autorité palestinienne qui règnent sur la Cisjordanie, et le mouvement de résistance Hamas qui a le contrôle de Gaza se tournent le dos et passent de rupture en rupture. Les tentatives de réconciliation menées jusque-là ont été vouées à l’échec.

Ces querelles intestines ont beaucoup nui à la cause palestinienne, dispersant les rangs de la résistance et du combat contre l’entité sioniste.

La rencontre d’Alger ouvrira-t-elle une nouvelle page pour un resserrement du rang palestinien, à l’heure où la cause palestinienne traverse un période des plus critiques, avec la politique expansionniste israélienne, qui s’acharne à judaïser les symboles sacrés et à confisquer al-Quds shérif, capitale de l’Etat palestinien en devenir.

