Parachèvement des travaux du stade olympique d’el-Menzah : Une délégation chinoise en Tunisie

Dans le cadre du parachèvement du projet d’aménagement du stade olympique d’El-Menzah, conformément aux standards techniques internationaux, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, a présidé ce vendredi 12 avril, une séance de travail, en présence d’une délégation chinoise, conduite par la chargée d’affaires au sein de l’ambassade chinoise, YUAN LIJIE, le conseiller économique de l’ambassade, LIANG GANG, et un groupe d’architectes, spécialisé dans l’architecture sportive, conduit par DU YANGING qui est arrivé, récemment, en Tunisie.

Le ministre, cité par un communiqué de son département, a souligné la profondeur des relations bilatérales dans les domaines de la jeunesse et du sport, évoquant la coopération précédente dans ce domaine, à l’instar des projets des deux centres culturel et sportif d’El-Menzah VI, et Ben Arous.

Le ministre a sollicité le soutien chinois pour le parachèvement des travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah, qui représente la mémoire des Tunisiens, et est un complexe sportif, dont la création remonte à 1967.

La chargée d’affaires de l’ambassade chinoise a exprimé les dispositions des autorités chinoises à coopérer sur ce projet, et à pousser vers la facilitation des procédures.

Gnetnews