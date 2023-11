Paris accueille ce jeudi une confÃ©rence humanitaire sur Gaza Ã  l’initiative de Macron

Paris accueille ce jeudi une conférence humanitaire sur Gaza à l’initiative de Macron

La capitale française, Paris, accueille, ce jeudi 09 novembre, une conférence humanitaire sur Gaza.

Cette conférence organisée, à l’initiative du locataire de l’Elysée, Emmanuel Macron, verra, notamment, la participation de représentants des pays limitrophes, Egypte, Jordanie…ainsi que des pays du Golfe.

Les travaux porteront notamment sur les moyens de débloquer l’aide humanitaire, que les raids israéliens intensifs et incessants, empêchent l’arrivée à l’enclave palestinienne, assiégée, et privée d’eau, d’électricité, de carburant, et de nourriture.

Les bombardements aveugles et barbares de l’entité sioniste ont fait, selon un dernier bilan, 10 569 martyrs, depuis le 07 Octobre, dont 4324 enfants, 2555 disparus, encore sous les décombres, 16 mille blessés, sans compter une dévastation d’ampleur et sans précédent.

La guerre à fait plus d’un million de déplacés, les Gazouis continuent à quitter leur maison, par vagues, fuyant le déluge de bombes israéliennes, dénués de ressources et des moyens élémentaires de survie, et sans savoir vraiment où se réfugier.

