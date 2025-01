Participation tunisienne à Nairobi : Rencontre avec la diaspora au Kenya

Dans le cadre de sa participation à la « Retraite de Haut Niveau sur les Réformes Institutionnelles de l’Union Africaine », organisée à Nairobi les 26 et 27 janvier 2025, M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré le 26 janvier les membres de la communauté tunisienne résidant au Kenya.

Au cours de cette rencontre, M. Ben Ayed a présenté les efforts déployés par la Tunisie pour renforcer son rayonnement à l’échelle régionale et internationale, relancer la croissance économique et promouvoir un développement équilibré. Il a souligné l’importance accordée aux aspects sociaux, afin de garantir un équilibre entre progrès économique et cohésion sociale.

Le Secrétaire d’État a également mis en avant l’engagement de la Tunisie en faveur de la coopération avec les pays africains, en capitalisant sur les richesses et les opportunités qu’offre le continent. Il a salué le rôle essentiel de la communauté tunisienne dans la promotion d’une image positive de la Tunisie à l’étranger, tout en réaffirmant l’importance que le pays accorde à ses ressortissants.

Il a rappelé que le ministère œuvre à améliorer les services consulaires et à fournir un soutien accru aux Tunisiens résidant à l’étranger, notamment en leur proposant des incitations pour investir en Tunisie et contribuer au développement national.

Lors des échanges, M. Ben Ayed a pris note des préoccupations des membres de la communauté tunisienne, en particulier sur les services consulaires et les avantages offerts aux expatriés. Il a assuré que leurs attentes et suggestions seraient transmises aux autorités compétentes et a réitéré l’engagement du ministère à répondre aux besoins des citoyens tunisiens à l’étranger.

