Parution du classement des pays le plus sÃ»rs dans le monde, Quid de la position de la Tunisie ?

Parution du classement des pays le plus sûrs dans le monde, Quid de la position de la Tunisie ?

L’Islande, la Nouvelle Zélande, l’Irlande, le Danmark, et l’Autriche sont considérés comme étant les pays plus sûrs et les plus pacifiques dans le monde, d’après le classement des pays selon l’indice de paix globale 2022 (Global peace Index 2022).

La Tunisie occupe la 7ème position dans le monde arabe, et la 85ème dans le monde des pays les plus pacifiques, selon ce classement publié par l’Institut de la paix et de l’économie (IEP), qui couvre 163 pays, représentant 99.7 % de la population mondiale.

Le Qatar vient en tête de ce classement dans la région arabe, et 23ème dans le monde, en tant que pays le plus sûr. Il est suivi par le Koweït (39), Jordanie (57ème), Emirats arabes unis (60ème), Oman (64ème), Maroc (74).

L’Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Russie et le Sud Soudan sont les pays les moins pacifiques de la planète, selon cet indice, qui révèle que le monde est devenu moins pacifique pour la 11ème fois, pendant ces dernières 14 années.

Ce classement repose sur 23 indicateurs quantitatifs et qualitatifs, dans trois domaines majeurs : « la sécurité et la sûreté sociétale », « l’étendue du conflit national et international » et « le degré de militarisation ».

Gnetnews