Pâtisserie tunisienne : Samsa, Bouza, Zlabia, Mkharek…les douceurs emblématiques du Ramadan

Après un repas bien copieux, il est de tradition de finir la rupture du jeune par de bonnes pâtisseries sucrées à souhait.

La gastronomie tunisienne est riche de nombreuses douceurs aussi délicieuses que variées. Jadis préparées à la maison de façon artisanale, elles sont désormais accessibles dans la plupart des boutiques.

Voilà une sélection des pâtisseries les plus prisées par les Tunisiens pendant le Ramadan.

Samsa

La Samsa tunisienne est un dessert préparé à partir de feuilles de Brik ou de pâte filo, une pâte très fine et croustillante. Ce petit gâteau triangulaire est souvent accompagné de café turc ou de thé à la menthe, et est très apprécié des Tunisiens notamment pendant le Ramadan.

Les feuilles sont imbibées de beurre fondu, puis farcies de sésame, pistaches, noisettes ou amandes grillés et concassés, mélangés à de l’eau de fleur d’oranger et de la cannelle.

Pour une touche encore plus gourmande, il est possible de les enrober de fruits secs moulus après les avoir plongées dans un sirop de sucre.

Krima

La krima tounsiya est un dessert de la cuisine tunisienne à la fois crémeux et délicieux. Il est aromatisé à l’eau de rose, de géranium ou de fleur d’oranger et agrémenté de boutons de rose, de dragées d’argent ainsi que de fruits secs tels que les pistaches, noisettes et amandes.

Il s’agit d’un dessert très apprécié en raison de sa légèreté mais également parce qu’il est économique. En effet, il faut seulement des œufs, du lait, de l’amidon, du sucre et quelques gouttes de fleur d’oranger.

La préparation de la krima tounsiya est assez simple, cependant, chaque chef a sa propre méthode. Certains mélangent tous les ingrédients ensemble, puis les chauffent, tandis que d’autres préfèrent chauffer le lait et créer une pâte en mélangeant le sucre, les œufs et la fécule de maïs avant de l’ajouter au lait. De plus, certains cuisiniers évitent d’utiliser des jaunes d’œufs, tandis que d’autres en incorporent dans leur recette.

Bouza

La bouza tunisienne est une crème traditionnelle de la cuisine tunisienne, connue pour sa texture crémeuse et sa saveur unique. Une crème qui remonte à la dynastie Husseinite, et qui est souvent servie lors des occasions. Elle est fabriquée à partir de lait, de sucre, de farine de sorgho grillée, de noisette, d’eau de rose et de géranium.

La farine de sorgho grillée lui confère une texture granuleuse caractéristique, tandis que l’eau de rose et de géranium lui donne un parfum floral distinctif.

Délicieuse et très facile à préparer, la bouza se décline sous plusieurs variétés; à base de noisettes, amandes ou pistaches. Elle peut se déguster chaude ou froide.

Ghrayefs

Les Ghrayefs sont des galettes de pain à la texture douce et moelleuse, qui ressemblent à des crêpes et qui sont souvent appelées « crêpes à mille trous » en raison des nombreux petits trous qui les parsèment. Elles sont généralement préparées dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie, en particulier à El Kef, Siliana et plus fréquemment à Béja.

Pour les préparer, on utilise de la semoule de blé extra fine, de la levure boulangère, de l’eau tiède et parfois de la farine pour obtenir une pâte fluide et légère. Après un temps de repos, la pâte est versée sur un Tajine bien chaud et cuite sur un seul côté, donnant ainsi une galette légère et moelleuse avec un dessus rempli de trous.

Les Ghrayefs sont généralement servies chaudes ou tiédies, avec du miel, du beurre fondu et du sucre.

Zlabia et Mkharek

Le mkharek est une spécialité culinaire traditionnelle de la ville de Béja en Tunisie, appréciée toute l’année mais plus particulièrement pendant le mois de Ramadan. Il s’agit d’un beignet au miel préparé à partir d’une pâte molle et légère, composée de farine, de smen, de levure et d’œufs entiers battus. Cette pâte est soigneusement travaillée avant d’être laissée à lever pendant plusieurs heures, voire jusqu’à 24 heures.

Les beignets sont ensuite façonnés en forme ronde et frits dans de l’huile bouillante. Une fois égouttés, ils sont plongés dans du miel ou un sirop de sucre épais.

Il existe deux types de mkharek: le mkharek ordinaire, à base de semoule, de farine, de beurre et d’huile, et le mkharek spécial, également appelé maadhba en arabe tunisien, qui demande plus d’efforts pour sa préparation et qui contient des ingrédients spécifiques tels que le smen, le miel et les œufs.

De nos jours, le mkharek est considéré comme le gâteau traditionnel du Ramadan en Tunisie et est très apprécié dans tout le pays. Il est vendu dans de nombreux endroits, des pâtisseries aux échoppes de rue, et est dégusté par les familles et les amis lors de la rupture du jeûne.

La zlabia tunisienne est une pâtisserie traditionnelle très populaire en Tunisie. Il s’agit d’un genre de pâte à beignet frite, imbibée de sirop sucré parfumé à l’eau de rose, à la fleur d’oranger ou encore au citron. La forme de la zlabia varie selon les régions de la Tunisie, mais elle est généralement torsadée ou en forme de spirale.

La pâte est préparée à partir de farine, de levure, d’eau et parfois de colorant alimentaire, puis elle est laissée reposer pour qu’elle lève. Ensuite, on la place dans une poche à douille et on la verse délicatement dans de l’huile chaude pour la frire. Une fois dorée, on la sort de l’huile et on l’immerge immédiatement dans le sirop chaud, qui la rendra délicieusement sucrée et parfumée.

La zlabia est souvent servie lors de célébrations et de fêtes, mais elle peut également être dégustée tout au long de l’année. Elle est appréciée pour sa texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, ainsi que pour sa saveur sucrée et parfumée.

Chehia Tayba!

Wissal Ayadi