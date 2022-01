Pénurie de tests rapides dans les pharmacies

Dans une déclaration accordée à la radio Mosaïque FM, ce lundi 10 janvier, le président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies, Naoufel Amira a indiqué une pénurie de tests rapides dans les officines. C’est ce qui explique selon lui la baisse du nombre de dépistages dans les pharmacies.

Il a expliqué par ailleurs que le problème viendrait des importateurs et des fournisseurs. Il a rappelé également que ces tests n’étaient vendus en Tunisie qu’aux pharmacies et professionnels de santé et non pas directement aux particuliers.

Pour rappel, les tests rapides sont au prix de 30DT et qu’ils demeurent une alternative moins couteuse que les test PCR qui sont réalisés dans les laboratoire à 170DT.

Gnetnews