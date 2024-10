Pluies: Suspension des cours dans les gouvernorats de Sousse et de Monastir

La Commission de lutte contre les catastrophes a annoncé ce mercredi 23 octobre 2024 la suspension des cours de la matinée dans toutes les institutions éducatives des gouvernorats de Sousse et de Monastir. Cette décision a été prise en raison des conditions météorologiques défavorables et des fortes pluies qui touchent la région. Les autorités recommandent à tous de rester prudents et de suivre les consignes de sécurité.

