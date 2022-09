Plus de 200.000 Algériens ont visité Ain Draham et Tabarka cet été

Plus de 200.000 touristes algériens ont visité les régions de Tabarka et Ain Draham, depuis la réouverture des frontières entre l’Algérie et la Tunisie le 15 juillet dernier. C’est ce qu’a déclaré le commissaire régional au tourisme, Aissa Marouani à l’agence TAP.

Ainsi, ce dernier a précisé que pour la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 10 septembre courant, le nombre de nuitées passées dans les unités hôtelières du gouvernorat de Jendouba a augmenté de 72 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Par ailleurs, rien que du 1er au 10 septembre, le nombre de nuitées à connu une hausse vertigineuse de 192%.

Gnetnews