Plus de 30 mille touristes ont visitÃ© la Tunisie l’annÃ©e derniÃ¨re

Plus de 30 mille touristes américains ont visité la Tunisie l’année dernière, un chiffre sans précédent, rapporte l’ambassade US à Tunis, sur sa page officielle, Facebook.

Les touristes américains ont découvert la beauté magique de la Tunisie, selon la même source.

L’occasion leur a été donnée de contempler les paysages naturels époustouflants, et de découvrir la culture et le patrimoine tunisien riches. L’ambassade appelle les Américains à se rendre en Tunisie, et à joindre cette aventure inoubliable.

