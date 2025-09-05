Plus de 300 alertes citoyennes sur les problèmes d’accès à l’eau en août

L’Observatoire tunisien de l’eau (OTE) a recensé 310 alertes citoyennes liées à des difficultés d’accès à l’eau potable au cours du mois d’août 2025.

Selon sa « carte de la soif » publiée vendredi, la majorité des signalements concernent des coupures d’eau non annoncées (267 alertes). L’OTE a également enregistré 29 mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau, 8 cas de fuites et 6 signalements relatifs à la qualité de l’eau distribuée.

Le gouvernorat du Kef arrive en tête des régions concernées, avec 36 alertes. Il est suivi de Ben Arous (26 alertes), puis de Gabès (21), Médenine (20) et Bizerte (20).

Créé en 2016 par l’association Nomad 08, l’Observatoire tunisien de l’eau œuvre pour la défense du droit d’accès universel à l’eau. Son action consiste à surveiller l’application des engagements nationaux et internationaux dans ce domaine, à dénoncer les manquements et à plaider pour une meilleure gestion des ressources en faveur des communautés rurales et urbaines.

Gnetnews