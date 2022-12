Plus de test PCR et de passeport vaccinal pour les voyageurs arrivant en Tunisie

Dans un communiqué paru ce jeudi 1er décembre, le ministère de la Santé annonce la levée de l’obligation de présentation du test PCR et du passeport vaccinal pour les voyageurs arrivant en Tunisie. Une décision prise suite à l’amélioration de la situation épidémiologique sur le territoire national.

Par ailleurs, le département a annoncé la poursuite de la campagne de vaccination et l’administration des doses de renforcement de l’immunité, notamment pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Il appelle également les personnes présentant des symptômes du Covid-19 à porter des masques et à aérer les espaces clos.

Le ministère a précisé que les protocoles sanitaires sont mis à jour en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie du Covid 19.

Gnetnews