« Plusieurs clauses de la résolution du parlement européen ne s’appliquent pas à la Tunisie » (Jarandi)

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othaman Jarandi, a déclaré que les relations entre la Tunisie et les pays frères et amis se poursuivent et des efforts continus sont consentis pour développer et diversifier les domaines de coopération avec ces pays, affirmant que « la Tunisie bénéficie de la confiance de tous ses partenaires ».

Dans une déclaration en marge de sa participation, ce mercredi 27 octobre, à une conférence nationale sur la lutte contre la traite des personnes, organisée par l’instance nationale du même nom, Jarandi a indiqué que la Tunisie avait étudié la résolution du Parlement européen qui appelle à rétablir la stabilité institutionnelle dans les délais les plus proches, et à respecter les droits fondamentaux et les libertés.

« Plusieurs clauses de cette résolution ne s’appliquent pas à la Tunisie, notamment pour ce qui est des droits de la femme », a estimé le ministre.

Le chef de la diplomatie tunisienne a considéré comme étant ordinaire la situation en Tunisie, « même les pays qui ont des centaines d’années voire des décennies de démocratie, ont traversé des déclins, mais en Tunisie, ce n’est pas un déclin, mais une rectification de processus pour que la démocratie soit plus enracinée et en phase avec les exigences de l’époque et du développement durable ».

Gnetnews