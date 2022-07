Plusieurs départs de feu au niveau de l’autoroute A1 Tunis-Hammamet

Dans un communiqué publié ce vendredi 22 juillet, la direction générale de la Garde Nationale a déclaré qu’un feu de forêt s’est déclaré sur les petites montagnes qui bordent l’autoroute A1 qui relie Tunis à Hammamet, au niveau du péage de Mornag dans les deux sens.

Cet incident est survenu plus précisément entre le kilomètre 10 et 15 de l’autoroute. Les autorités ont dans ce sens appelé les automobilistes à faire preuve de vigilance et à respecter les distances de sécurité.

Gnetnews